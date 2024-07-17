Будут ли требовать работники ТЦК от 17 июля бумажные документы при проверке: разъяснение Минобороны

Во вторник, 16 июля, подходит к завершению процесс обновления военно-учетных данных. В дальнейшем лицам, состоящим на воинском учете, не обязательно иметь при себе бумажные версии документов. Во время проверок на блокпостах или в других общественных местах информации, содержащейся в системе "Резерв+", будет достаточно для идентификации личности.

Однако в случае возникновения технических неполадок с мобильным приложением или электронными документами нужно будет предъявить документы в бумажном виде. Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко во время эксклюзивного интервью журналисту ТСН.

В случае, когда при проверке документов военнообязанным не будут предъявлены бумажные версии, работники Территориального центра комплектования не будут удерживать лицо и не будут его транспортировать в центр комплектования.

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"Если у вас возникла какая-то проблема с электронным документом, вы должны выяснить ее. Мы это исправим. Вы можете пользоваться своим электронным документом. Параллельно с этим у вас всегда есть на руках ваш бумажный документ, который является резервным. Мы оставили такой вариант", – отметила Черногоренко.

Одновременно, согласно информации, сотрудники государственных органов, таких как Национальная полиция, ТЦК, Служба безопасности и Государственная пограничная служба, имеют возможность использовать личные данные для подачи запроса в реестр "Оберіг". Таким образом, если возникает чрезвычайная ситуация, например, когда электронный документ не может быть загружен и отсутствует бумажный документ, военнообязанный может требовать проведения проверки через систему "Оберіг".

"Сегодня была зафиксирована нагрузка на реестр Оберіг втрое больше, чем обычно. Большое количество запросов в реестр могло обусловить трудности с обновлением данных гражданами, как через приложение "Резерв +" так и в ЦНАП и ТЦК, поскольку все три способа обновления данных предусматривают запрос в реестр Оберіг. Наибольшие пики нагрузки были зафиксированы между 9:45 и 10:15 и между 10:30 и 12:30 утра", – пояснила она.

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