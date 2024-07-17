Чи вимагатимуть працівники ТЦК від 17 липня паперові документи при перевірці: роз'яснення Міноборони

У вівторок, 16 липня, підходить до завершення процес оновлення військово-облікових даних. Надалі особам, які перебувають на військовому обліку, не обов'язково мати при собі паперові версії документів. Під час перевірок на блокпостах або в інших громадських місцях інформації, що міститься в системі "Резерв+", буде достатньо для ідентифікації особи.

Однак у разі виникнення технічних неполадок із мобільним додатком чи електронними документами потрібно буде пред’явити документи у паперовому вигляді. Про це розповіла заступник міністра оборони України з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко під час ексклюзивного інтерв’ю журналісту ТСН.

У випадку, коли при перевірці документів військовозобов’язаним не буде пред’явлено паперові версії, працівники Територіального центру комплектування не будуть утримувати особу та не будуть її транспортувати до центру комплектування.

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"Якщо у вас виникла якась проблема із електронним документом, ви маєте з'ясувати її. Ми це виправимо. Ви можете користуватися своїм електронним документом. Паралельно з цим у вас завжди є на руках ваш паперовий документ, який є резервним. Ми залишили такий варіант", – зазначила Черногоренко.

Одночасно, згідно з інформацією, співробітники державних органів, таких як Національна поліція, ТЦК, Служба безпеки та Державна прикордонна служба, мають можливість використовувати особисті дані для подання запиту в реєстр "Оберіг". Таким чином, якщо виникає надзвичайна ситуація, наприклад, коли електронний документ не може бути завантажений і відсутній паперовий документ, військовозобов’язаний може вимагати проведення перевірки через систему "Оберіг".

"Сьогодні було зафіксовано навантаження на реєстр Оберіг втричі більше, ніж зазвичай. Велика кількість запитів до реєстру могла обумовити труднощі з оновленням даних громадянами, як через застосунок "Резерв+" так і у ЦНАПах та ТЦК, оскільки усі три способи оновлення даних передбачають запит до реєстру Оберіг. Найбільші піки навантаження було зафіксовано між 9:45 та 10:15 та між 10:30 та 12:30 ранку", – пояснила вона.

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