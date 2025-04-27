Хто з українських пенсіонерів може втратити виплату пенсії за три місяці та чому
В Україні пенсія за віком призначається з дня, наступного після досягнення пенсійного віку. Проте є важлива умова: щоб отримати виплати в повному обсязі, необхідно вчасно звернутися до Пенсійного фонду.
Якщо людина подає документи на пенсію пізніше ніж через три місяці після досягнення відповідного віку, нарахування починається не з моменту, коли вона мала право на пенсію, а з дня фактичного звернення. Про це повідомляє Пенсійний фонд України, — передає 24 Канал.
Наприклад: якщо громадянин досяг пенсійного віку 20 лютого, то для збереження всіх виплат він має подати заяву до 20 травня. Якщо ж звернення відбудеться 21 травня або пізніше, то пенсію почнуть виплачувати саме з цієї дати — без компенсації за попередні три місяці.
Кому в Україні призначають пенсії
Пенсія в Україні призначається в таких випадках:
- за віком — з наступного дня після досягнення пенсійного віку;
- по інвалідності — з дати встановлення інвалідності;
- у разі втрати годувальника — з дня, наступного після його смерті;
- за вислугу років — з наступного дня після звільнення з посади, яка дає право на таку пенсію (але не раніше 24 лютого 2022 року).
Читайте також: Пенсіонерам дали 10 днів: що потрібно встигнути повідомити у ПФУ
Якщо пенсію за віком призначають автоматично (без особистого звернення), вона нараховується з дня, що йде за досягненням пенсійного віку.
Тож, щоб не втратити гроші, варто своєчасно подавати заяву на призначення пенсії — бажано протягом перших трьох місяців після досягнення пенсійного віку.
Раніше ми розповідали, як отримати додаткові виплати, якщо пенсія менше 10 000 грн.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!