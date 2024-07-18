Будут ли задерживать мужчин, которые обновили данные вовремя: ответ Минобороны

Сотрудники ТЦК не будут задерживать военнообязанных лиц, если они своевременно обновили свои учетные данные до 16 июля, в соответствии с требованиями законодательства.

Об этом заявил спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире "Радио Свобода".

"Человек выполнил норму закона в указанный срок: обновил свои военно-учетные данные, указал место своего проживания. То есть туда может прийти направление на ВВК. Соответственно, нет смысла этого человека "ловить" среди улицы", – отметил он.

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Лазуткин подчеркивает, что с этим были связаны "неприятные процессы". Например, инциденты на блокпостах, где людей принудительно пытались вытаскивать, ухудшая репутацию Вооруженных Сил Украины.

"Представители ТЦК и СП не должны этого делать, не имеют таких полномочий. По закону, это могут делать только представители полиции", – подчеркнул Лазуткин.

Представитель Министерства обороны заявил, что военнообязанные обновляют свои данные, чтобы было ясно, где они находятся, и чтобы их можно было направить на военно-врачебную комиссию в случае необходимости. В случае, когда информация не обновлена, направление будет выдаваться по адресу регистрации.

Напомним, ранее в Раде рассказали, кого из обновивших данные будут первыми призывать в ВСУ.

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