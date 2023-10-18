Будут сиять бельем: как постирать белые вещи без стиральной машины по французскому методу

Этот метод стирки происходит из Франции и существует уже достаточно давно. Современные французы обычно пользуются стиральными машинками, но если вам нужно, чтобы ваши белые вещи гарантированно засияли чистотой, можете использовать этот традиционный метод. Следует отметить, что французский метод стирки подходит только для материалов, которые могут переносить высокие температуры.

Об этом пишет ТСН.

Для того, чтобы постирать белые вещи без стиральной машинки, вам понадобится:

Две металлические жаростойкие емкости (например, два ведра или кастрюли).

5 кристаллов марганцовки.

1/4 бруска хозяйственного мыла.

Вот как использовать этот метод:

В обе емкости налить 4-5 л горячей воды и поставить на огонь, пока вода не придется до кипения. Тем временем натереть хозяйственное мыло на терке и растворить его в одной из емкостей. Добавьте белые вещи в этот раствор. В другой емкости растворите кристаллы марганцовки. Важно, чтобы вода стала нежно-розового цвета (не слишком насыщенно пурпурная). Контролируйте количество кристаллов, добавив их постепенно. Не переусердствуйте. После этого долейте раствор марганцовки в горячий мыльный раствор. Тщательно перемешайте, снимите с огня и оставьте на 6-8 часов (можно на ночь). На следующее утро обязательно хорошо прополоскайте вещи в чистой воде. По желанию, вы также можете провести дополнительную стирку обычным способом. Однако ваша одежда уже будет идеально чистой.

Напомним, мы уже писали, как правильно стирать джинсы.

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