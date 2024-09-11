Бум на электромобили в Украине: названы самые популярные модели

Украина не отстает и также активно следует мировой тенденции к электрификации транспорта. Более того, в прошлом месяце в стране наблюдался настоящий всплеск спроса на электромобили.

По информации ассоциации "Укравтопром", в августе было приобретено 6445 электрокаров, что на 68% превышает показатель прошлого года и на 34% больше, чем в июле этого года.

Наиболее популярным новым электрическим автомобилем среди украинцев стал китайский кроссовер BYD Song Plus, продажи которого в августе достигли 174 единиц. В пятерку самых популярных также вошли Honda M-NV со 169 проданными автомобилями, Volkswagen ID.4 со 147 единицами, Zeekr 001 со 107 проданными экземплярами и Nissan Ariya, который получили 83 владельца.

В прошлом месяце традиционно самыми популярными были электрические автомобили с пробегом, и лидерство здесь принадлежит модели Nissan Leaf. Этот автомобиль был зарегистрирован 658 раз. В рейтинг также попали Tesla Model Y (588 единиц), Tesla Model 3 (561 единица), Hyundai Kona (308 единиц) и Volkswagen e-Golf (289 единиц).

Напомним, ранее были названы ТОП-5 надежных авто до 300 тысяч грн в Украине.

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