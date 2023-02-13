'Был похож на огненный шар': между Британией и Францией упал метеорит (видео)

В ночь на 13 февраля в небе над Францией и Великобританией был замечен стремительно снижающийся огромный огненный шар. Выяснилось, что это произошло падение метеориты.

Как пишет Wales Online, это был метеороид Sar 2667, вошедший в атмосферу Земли около 04:00 и сгорел над Ла-Маншем.

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Небольшой метровый астероид, который сейчас обозначается как Sar2667, разразился после входа в атмосферу Земли. Он был виден из большей части южной Англии и Уэльса, вплоть до Парижа, Франции.

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Американский физик Марк Бослоу из Национальной лаборатории Лос-Аламоса сказал изданию, что хотя "воздушные взрывы такого размера случаются несколько раз в год", их "редко обнаруживают заранее".

По его словам, это был лишь седьмой случай в истории, когда небесное тело перед падением удалось обнаружить заранее. "И впервые в истории это произошло над обитаемой территорией с достаточным предупреждением для получения данных", – добавил он.

Напомним, в конце 2022 года исследователи в Канаде смогли зафиксировать пролет небесного тела по ночному небу над Онтарио. Огненный шар получил название #C8FF042 и составлял в диаметре около метра.

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