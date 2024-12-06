Бывший министр финансов США раскритиковал идею национального резерва Bitcoin как 'безумную'

Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс раскритиковал предложение избранного президента Дональда Трампа создать национальный резерв Bitcoin, назвав эту идею "безумной" и рассчитанной на угождение спонсорам его криптокампании.

Саммерс: Резерв Bitcoin не имеет обоснования

В беседе с Bloomberg TV 6 декабря Саммерс сравнил резерв Bitcoin с государственными запасами нефти и золота, подчеркнув, что криптовалюта не обладает такой же практической или стратегической ценностью:

"Некоторые из высказываний, например идея создания национального резерва Bitcoin, просто безумны. Из всех активов, которые правительство может поддерживать, почему оно должно выбирать Bitcoin, который не приносит пользы?"

Саммерс отверг это предложение как политическую стратегию, направленную на удовлетворение интересов криптовалютных лоббистов, поддерживавших кампанию Трампа.

Стратегия Трампа по Bitcoin

В своей кампании Трамп предложил правительству сохранить около 198,000 BTC, ранее конфискованных, которые, по данным Arkham Intelligence, сейчас стоят более 19 миллиардов долларов. Его сторонники, включая сенатора от Вайоминга Синтию Ламмис, продвигают законопроект, обязывающий правительство купить ещё 1 миллион BTC (примерно 5% от общего объёма криптовалюты) и хранить их не менее 20 лет.

Ламмис объясняет этот план необходимостью решения проблемы государственного долга США, который составляет 36 триллионов долларов. Однако критики считают, что эта идея переоценивает возможности Bitcoin в решении глубоких экономических проблем.

Поддержка финансовых инноваций

Хотя Саммерс выступил против резерва Bitcoin, он признал необходимость реформирования регулирования криптоиндустрии. Он отметил:

"Я считаю, что мы должны поддерживать финансовые инновации в любых направлениях, и, возможно, криптовалюта действительно была зарегулирована слишком жёстко."

Саммерс, занимавший пост министра финансов с 1999 по 2001 год при президенте Билле Клинтоне, ранее был советником криптовалютной компании Digital Currency Group (DCG).

Дебаты о роли Bitcoin в решении госдолга

Критики, такие как Авик Рой, президент Фонда исследований равных возможностей, утверждают, что резерв Bitcoin может быть полезен, но не решает всех проблем:

"Резерв Bitcoin — это хорошая идея, но он не решает проблему. Вы всё равно должны внедрять бюджетные реформы, чтобы сократить дефицит в 2 триллиона долларов ежегодно."

Предложение о создании национального резерва Bitcoin вызвало дебаты о роли криптовалют в государственной стратегии. Хотя сторонники видят в этом шаг к инновациям, критики, такие как Саммерс, утверждают, что эта идея непрактична и не решает системных экономических проблем. Получит ли этот план поддержку при президенте Трампе, покажет время.

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