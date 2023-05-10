Бюджетно и быстро: рецепт вафельного рулета с желе и кокосовым кремом
Если хотите приготовить вкусность для всей семьи, но у вас ограниченный бюджет и мало времени, предлагаем приготовить вафельный рулет с кокосовым кремом и желе.
Ингредиенты:
– вафли квадратные – 4 листа;
– желе – 2 пачки.
Для крема:
– крекер коричневый – 1 пачка;
– вода – 500 мл;
– какао – 50 г;
– сахар – 200 г.
Для кокосового крема:
– кокосовая стружка – 100 г;
– молоко кипяченое – 100-120 мл;
– сахарная пудра – 100 г;
– сливочное масло – 300 г.
Способ приготовления:
1. Приготовьте желе, разведя его в 300 мл воды – оно приобретет более упругую консистенцию. Разлейте желе по формам и отправьте в холодильник.
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2. Далее приготовьте кокосовый крем. Нагрейте молоко и налейте его к кокосовой стружке. Оставьте набухать и охладить. Взбейте масло с сахарной пудрой, добавьте туда стружку и перемешайте.
3. Далее приготовьте шоколадный крем. Налейте воду в посуду с толстым дном, добавьте сахар и какао, помешивая, доведите до кипения.
4. Добавьте измельченный крекер и перемешайте. Нанесите на вафли, оставляя сантиметр по краям.
5. Дайте крему остыть и выложите сверху кокосовый крем. Затем на край выложите полоской желе и заверните в рулет. Промокните горячей водой несмазанный край вафель.
6. Отправьте на два часа в холодильник.
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