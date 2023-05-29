Бюджетный и простой ужин: как приготовить сытную запеканку с сосисками и сыром
После напряженного дня, когда времени на приготовление сложных блюд нет, идеальным выходом станет приготовление сытной и бюджетной запеканки с сосисками и сыром. Этот простой рецепт поразит вас легкостью и вкусом. Приглашаем вас открыть для себя этот отличный вариант ужина.
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Ингредиенты:
- Картофель (мелкий) – 5 шт;
- Сосиски – 4 шт;
- Помидоры – 2 шт;
- Сыр твердый – 90 г;
- Майонез – 100 г;
- Чеснок – 1 зубчик;
- Паприка молотая – 0,5 ч. л;
- Соль – 0,75 ч. л;
- Перец черный молотый – щепотка;
- Масло подсолнечное – для смазывания формы;
- Укроп свежий (для украшения).
Начните с очищения картофеля. Хорошо вымойте и нарежьте на небольшие кубики. То же сделайте с помидорами. Также нарежьте сосиски на кружочки. В глубокой миске соедините нарезанный картофель, помидоры и сосиски. Добавьте майонез, соль, перец, молотую паприку и измельченный чеснок. Перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
Подготовьте форму для запекания, смазав ее растительным маслом. Переложите в нее полученную смесь с картофелем, помидорами и сосисками. Запечь блюдо в предварительно разогретой духовке в течение 40 минут при температуре 190°C. Убедитесь, что запеканка стала золотистой и хрустящей.
После этого выньте форму из духовки и посыпьте блюдо тертым сыром. Снова поставьте запеканку в духовку на 10 минут, чтобы сыр расплавился и стал легко золотистым. Готовую запеканку украсьте свежим укропом, чтобы подчеркнуть ее вкус и аромат.
Теперь ваша сытная и бюджетная запеканка с сосисками и творогом готова к подаче на стол. Этот простой рецепт станет настоящим спасенным в тех случаях, когда вы ищете быструю и вкусную идею для ужина. Приятного аппетита!
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