Часть пенсионеров получит более 1000 гривен доплаты

В Украине ряд пенсионеров получат доплату в размере более 1000 гривен. Речь идет о пенсиях для военнослужащих.

В результате масштабной индексации выплат в марте средний размер повышения пенсии составляет 1200 гривен. Такие данные предоставила заместитель председателя Пенсионного фонда Ирина Ковпашко.

Мы проиндексировали более 553 тыс. пенсий, средний размер повышения военной пенсии составил 1200 гривен. После индексации с 1 марта средний размер пенсионной выплаты военных пенсионеров составлял более 10575 гривен», – отметила она.

Видео дня

Читайте также: В Украине некоторым пенсионерам прибавят более 700 грн к пенсии

Кроме того, военнослужащие по новым правилам смогут оформлять статус участника боевых действий (УБД). Документы на присвоение статуса будет самостоятельно собирать специальная комиссия.

Также в 2023 году в Украине установлены отдельные выплаты ряду военных пенсионеров. Это касается следующих категорий:

лица, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда";

лица, которые после 2014 года награждены орденом Богдана Хмельницкого трех степеней, "За мужество" трех степеней или княгини Ольги трех степеней.

Напомним, ранее Правительство приняло решение о выплате украинцам пенсий даже при отсутствии стажа. Это коснется некоторых категорий пенсионеров.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!