В Украине некоторым пенсионерам прибавят более 700 грн к пенсии

В Украине ряд пенсионеров имеют право на доплаты к пенсиям. Речь идет о надбавках за отдельные заслуги, возраст или другие факторы.

Эти средства прилагаются к основной сумме пенсионной выплаты. В частности, некоторые граждане могут получить доплату в размере 35% прожиточного минимума, что составляет 732,55 грн, сообщили в ПФУ.

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Отмечается, что матери пятерых детей имеют право на назначение пенсии за особые заслуги перед Украиной. Именно эти лица могут получать 35% прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан ежемесячно.

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Кроме этого, многодетные матери также имеют право на выход на пенсию раньше. Если они воспитали пятерых детей до шестилетнего возраста и имеют не менее 15 лет страхового стажа, такие женщины могут оформить пенсию в 50 лет.

Напомним, ранее Правительство приняло решение о выплате украинцам пенсий даже при отсутствии стажа. Это коснется некоторых категорий пенсионеров.

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