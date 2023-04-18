В Україні деяким пенсіонерам додадуть понад 700 грн до пенсії

В Україні низка пенсіонерів має право на доплати до пенсій. Йдеться про надбавки за окремі заслуги, вік або інші фактори.

Ці кошти додаються до основної суми пенсійної виплати. Зокрема, деякі громадяни можуть отримати доплату у розмірі 35% від прожиткового мінімуму, що становить 732,55 грн, повідомили у ПФУ.

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Зазначається, що матері п’ятьох дітей мають право на призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною. Саме ці особи можуть отримувати 35% від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян щомісячно.

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Окрім цього багатодітні матері також мають право на вихід на пенсію раніше. Якщо вони виховали п'ятьох дітей до досягнення шестирічного віку та мають не менше 15 років страхового стажу, такі жінки можуть оформити пенсію у 50 років.

Нагадаємо, раніше Уряд ухвалив рішення щодо виплати українцям пенсій навіть за відсутності стажу. Це торкнеться деяких категорій пенсіонерів.

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