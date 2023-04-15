Українцям пояснили, хто та як може оформити польську пенсію

Чимало українців через війну були вимушені виїхати до Польщі та тимчасово оселитися там. Втім, деякі громадяни можуть оформити польські пенсії.

Для цього потрібно відповідати низці вимог. Про це повідомляє finance.

Зазначається, що ще у 2012 році Польща та Україна підписали угоду про соціальне забезпечення. За дотримання певних умов українці мають право на отримання мінімальної пенсії у Польщі, зокрема:

останнє місце роботи – у Польщі, за умови офіційного працевлаштування;

особа працювала за трудовим договором (umowa o pracę) або за договором довіреності (umowa zlecenie);

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особі не менше 60 років (для жінок) або 65 (для чоловіків);

мінімальний трудовий стаж: 20 років для жінок і 25 – для чоловіків;

загальний стаж включає суму років роботи в Польщі та в Україні (мінімального стажу по роботі в кожній із країн у в цьому випадку немає);

особа проживає у Польщі.

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Зараз у Польщі мінімальна пенсія становить 1445,48 злотих на місяць (близько 12 400 гривень). Для оформлення виплат потрібно звернуться до ZUS за місцем проживання та надати оригінали:

паспорту;

номеру PESEL;

карти побуту;

реєстраційного номера картки платника податків;

документів про трудовий стаж (трудова книжка, довідка, диплом, військовий квиток).

Нагадаємо, раніше Уряд ухвалив рішення щодо виплати українцям пенсій навіть за відсутності стажу. Це торкнеться деяких категорій пенсіонерів.

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