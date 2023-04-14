Стало відомо, кому з пенсіонерів додадуть 1200 гривень до пенсії

В Україні низка пенсіонерів отримає доплату у розмірі 1200 гривень. Йдеться про надбавки, які були нараховані у квітні, але будуть нараховані заднім числом.

Йдеться про пенсіонерів, які продовжують працювати та накопичили потрібну кількість стажу для перерахунку. Про це повідомляє "На пенсії".

Доплату у розмірі 1200 гривень можуть отримати працюючі пенсіонери, які мають не менше 35 років стажу та мали виплату 7000 гривень.

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Перерахунок пенсій провадиться з 1 квітня. Втім, кошти будуть нараховані у червні, за три місяці (червень, травень, квітень).

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Чим вище заробітна плата, тим вища надбавка. І, відповідно, нижча зарплата – нижча сума перерахунку. Всі надбавки будуть розраховані індивідуально та автоматично, тому не потрібно звертатися до органів ПФУ.

Нагадаємо, раніше Уряд ухвалив рішення щодо виплати українцям пенсій навіть за відсутності стажу. Це торкнеться деяких категорій пенсіонерів.

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