Стало известно, кому из пенсионеров прибавят 1200 гривен к пенсии

В Украине ряд пенсионеров получат доплату в размере 1200 гривен. Идет речь о надбавках, которые были начислены в апреле, но будут начислены задним числом.

Речь идет о пенсионерах, которые продолжают работать и накопили необходимое количество стажа для пересчета. Об этом сообщает "На пенсии".

Доплату в размере 1200 гривен могут получить работающие пенсионеры, имеющие не менее 35 лет стажа и выплату 7000 гривен.

Читайте также: Некоторые пенсионеры в Украине получат плюс 70% к пенсиям

Перерасчет пенсий производится с 1 апреля. Впрочем, средства будут начислены в июне, через три месяца (июнь, май, апрель).

Видео дня

Чем выше заработная плата, тем выше надбавка. И, соответственно, более низкая зарплата – более низкая сумма перерасчета. Все прибавки будут рассчитаны индивидуально и автоматически, поэтому не нужно обращаться в органы ПФУ.

Напомним, ранее Правительство приняло решение о выплате украинцам пенсий даже при отсутствии стажа. Это коснется некоторых категорий пенсионеров.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!