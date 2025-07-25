Часть украинцев может получить 900 грн надбавки к пенсии: кого касается

Отдельные граждане имеют право на доплату к пенсии, которая может составить до 40% от размера прожиточного минимума. Чтобы получить эти средства, необходимо выполнить определенные условия.

Как отмечает ПФУ, право на получение специальной надбавки принадлежит находящимся на пенсии многодетным матерям. Об этом сообщает "24 Канал".

Это распространяется на женщин, которые вырастили пять и более детей до шести лет. Размер надбавки варьируется от 35% до 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц и зависит от количества детей.

В 2025 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2 361 гривну, поэтому максимальная надбавка для многодетных матерей будет достигать 944,4 гривны.

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В каком возрасте многодетные родители имеют право выйти на пенсию

Родители, вырастившие пять и более детей, могут выйти на пенсию на льготных условиях:

женщины – после 50 лет при наличии минимум 15 лет страхового стажа;

мужчины – после 55 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Для досрочного ухода на пенсию необходимо подать в ПФУ следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

трудовая книжка;

свидетельства о рождении детей.

Заметим, что заявление о назначении досрочной пенсии для многодетных матерей можно подать не раньше, чем за месяц до достижения пенсионного возраста (50 лет для женщин).

Раньше мы рассказывали, может ли человек, который никогда не работал, рассчитывать на пенсию в Украине.

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