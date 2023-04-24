Часть украинцев получит дополнительные более 450 грн к пенсии

В Украине по достижении определенного возраста пенсионеры получают надбавку к выплатам. В частности, при достижении 75 лет дополнительная сумма составляет 456 гривен в месяц.

Согласно действующему законодательству, этот механизм работает также для пенсионеров, достигших 70 и 80 лет. Однако есть один нюанс.

Прибавка в возрасте от 70 до 75 лет составляет 300 гривен. Впрочем, по достижении 75-летнего возраста доплаты не суммируются между собой, а растут до указанного показателя.

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Таким образом, пенсионер будет получать сначала надбавку в объеме 300 гривен, а затем доплата вырастет до 456. То же касается и достижения возраста 85 лет. Ранее установленная надбавка вырастет с 456 до 570 гривен.

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Впрочем, получить доплату за возраст можно при условии, что размер пенсии с учетом других надбавок, повышения, дополнительных пенсий, целевого пособия, индексаций и т.п. не превышает 10 340 гривен.

Напомним, ранее Правительство приняло решение о выплате украинцам пенсий даже при отсутствии стажа. Это коснется некоторых категорий пенсионеров.

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