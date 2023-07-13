Чем обработать свежие огурцы, чтобы они хранились как можно дольше: простой лайфхак

Огурцы – универсальный и популярный продукт в нашей кухне. Они отлично сочетаются с другими овощами и продуктами, и можно приготовить из них множество вкусных блюд и консервов.

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Однако свежие огурцы быстро портятся, особенно при хранении в холодильнике. Если вы хотите сохранить свежесть огурцов на длительный период, есть простой лайфхак, который поможет сделать это без больших затрат.

Секрет заключается в нанесении на огурцы слоя яичного белка перед хранением в холодильнике. Яичный белок образует защитную пленку на поверхности овоща, которая сохраняет их свежими и хрустящими в течение двух месяцев.

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Чтобы сделать это, нанесите тонкий слой яичного белка на поверхность огурцов и подождите, пока он высохнет. Затем поместите огурцы в специальную нижнюю камеру холодильника, избегая расположения рядом с яблоками и бананами, которые выделяют газ этилен и могут ускорить процесс порчи огурцов.

С этим простым лайфхаком вы сможете сохранить свежесть огурцов на длительное время, экономя деньги и всегда под рукой этот вкусный овощ.

Предлагаем узнать способ, как заморозить огурцы на зиму, чтобы добавлять их в блюда.

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