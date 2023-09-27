Чем отмыть старые батареи, чтобы они выглядели как новые и отдавали больше тепла

В современных системах отопления используют разные материалы для радиаторов. Однако во многих квартирах до сих пор встречаются чугунные батареи, мытье которых может быть задачей, вызывающей определенные трудности. Сейчас на этих батареях может осесть старинная пыль, которая удалить бывает нелегко, особенно в области между секциями.

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Однако существует эффективный метод, который поможет вам легко справиться с чисткой старых чугунных отопительных батарей, пишет издание "Телеграф".

Для того чтобы идеально очистить пространство между секциями батареи, вам понадобится старый противень или одноразовые пеленки. Разместите эти материалы под радиатором отопления.

В пульверизатор для моющих жидкостей или обычную бутылку с распылителем налейте мыльный раствор или любое другое моющее средство и равномерно распылите его на батарею. Обратите особое внимание на труднодоступные места.

Далее, возьмите в руки специальную кисточку, которую обычно используют для окрашивания батарей, и удалите все загрязнения. Благодаря форме этого инструмента вы легко доберетесь до самых недоступных уголков батареи. Как вариант, вместо кисточки можно использовать ершик для мытья бутылок или старую зубную щетку.

Напомним, что сильно загрязненные окна можно легко и быстро вымыть, не оставляя разводов. Для этого воспользуйтесь несколькими эффективными советами для получения блестящих окна.

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