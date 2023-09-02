Какие чистящие средства нельзя комбинировать между собой: Топ-5 опасных сочетаний
Некоторые чистящие средства нельзя совмещать ни в коем случае. Все потому, что вместе они образуют опасные для здоровья химические реакции.
Как пишет издание Express, если вы случайно все же смешали эти смеси, то нужно их выбросить и выйти на время из помещения. Симптомами, которые все же вдохнули химикаты, проблемы с дыханием и сильный кашель.
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Отбеливатель и уксус
Эти продукты лучше никогда не смешивать вместе, поскольку они образуют "газообразный хлор". Если вдохнуть, у вас будет затрудненное дыхание, слезотечение и кашель. Отбеливатели и уксус эффективны, если их использовать по отдельности.
Отбеливатель и нашатырный спирт
Если смешать отбеливатель и аммиак, то образуется хлорамин – токсичный газ, вдыхание которого вызывает одышку, боль в груди.
Средства для очистки канализации
Эксперты советуют не использовать одновременно несколько чистящих средств канализации. Лучше используйте сначала одно средство, следуя инструкции, а через несколько дней другое, но когда предыдущий полностью будет вымыт.
Пищевая сода и уксус
Отдельно эти продукты могут очистить весь дом, что является прекрасной альтернативой дорогостоящим магазинам чистящим средствам. Однако вместе их использовать нельзя, поскольку смешиваясь они образуют пену, которая может взорваться в маленькой емкости.
Отбеливатель и моющее средство для унитаза
Смешивать несколько моющих средств для туалета небезопасно. Комбинация отбеливателя и чистящего средства унитаза образует газообразный хлор, который может раздражать глаза и вызывать затруднение дыхания.
Напомним, что сильно загрязненные окна можно легко и быстро вымыть, не оставляя разводов. Для этого воспользуйтесь несколькими эффективными советами для получения блестящих окна.
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