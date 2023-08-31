Пищевая сода – звездный продукт для дома. Он экономичен и экологичен, а также чрезвычайно эффективен в уборке.

Благодаря своим дезодорирующим, обезжиривающим и пятновыводителям он может заменить много химических моющих средств. Однако соблюдайте осторожность, поскольку его нельзя использовать для всех поверхностей. Об этом пишет Sante Plus.

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Пять вещей, которые нельзя чистить пищевой содой

1. Мрамор и кварц. Если у вас полы или столешницы из этих натуральных материалов, избегайте чистки пищевой содой, иначе они могут повредиться и потускнеть. Абразивная сторона этого порошка оказывает влияние на минералы и повреждает их. Предпочитайте конкретный продукт, адаптированный к этой поверхности.

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2. Стекло. Это хрупкий материал, который можно поцарапать и избавиться от блеска через пищевую соду.

3. Старое серебро. Если серебро часто рекомендуют полировать пищевой содой, то со старыми предметами нужно соблюдать осторожность. Ее абразивная сторона может повредить и запятнать ее. Прежде чем портить хорошие изделия, лучше обратиться за советом к профессионалу.

4. Керамические варочные панели. Пищевая сода совсем не подходит для ухода за стеклокерамическими поверхностями. Они тускнеют, а сода образует белую накипь, которую трудно удалить.

5. Зубная эмаль. Благодаря своим свойствам пищевая сода помогает очистить полость рта и удалить налет из зубов. Однако этим не следует злоупотреблять и делать это иногда, а не каждый день, рискуя повредить эмаль зубов. Абразивная сторона порошка может повредить и разрушить эмаль и ясную, и любое повреждение будет необратимо.

Напомним, что сильно загрязненные окна можно легко и быстро вымыть, не оставляя разводов. Для этого воспользуйтесь несколькими эффективными советами для получения блестящих окна.

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