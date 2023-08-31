П'ять речей, які ніколи не можна чистити харчовою содою

Харчова сода – зірковий продукт для дому. Він економічний та екологічний, а також надзвичайно ефективний у прибиранні.

Завдяки своїм дезодоруючим, знежирюючим і засобам для виведення плям він може замінити багато хімічних миючих засобів. Однак будьте обережні, оскільки його не можна використовувати для всіх поверхонь. Про це пише Sante Plus.

Читайте також: Шість ефективних порад, як очистити днище унітазу

П'ять речей, які не можна чистити харчовою содою

1. Мармур і кварц. Якщо у вас підлоги або стільниці з цих натуральних матеріалів, уникайте чищення харчовою содою, інакше вони можуть пошкодитися і потьмяніти. Абразивна сторона цього порошку впливає на мінерали та ушкоджує їх. Надавайте перевагу конкретному продукту, адаптованому до цієї поверхні.

Відео дня

2. Скло. Це тендітний матеріал, який можна подряпати і позбутися блиску через харчову соду.

3. Старе срібло. Якщо срібло часто рекомендують полірувати харчовою содою, то зі старими предметами потрібно бути обережним. Її абразивна сторона може зашкодити і заплямувати її. Перш ніж псувати гарні вироби, краще звернутися за порадою до професіонала.

4. Керамічні варильні панелі. Харчова сода зовсім не підходить для догляду за склокерамічними поверхнями. Вони тьмяніють, а сода утворює білий накип, який важко видалити.

5. Зубна емаль. Завдяки своїм властивостям харчова сода допомагає очистити ротову порожнину та видалити наліт із зубів. Однак цим не слід зловживати і робити це іноді, а не щодня, ризикуючи пошкодити емаль зубів. Абразивна сторона порошку може пошкодити та зруйнувати емаль та ясна, і будь-яке пошкодження буде незворотним.

Нагадаємо, що сильно забруднені вікна можна легко та швидко помити, не залишаючи розводів. Для цього скористайтеся кількома ефективними порадами, щоб отримати блискучі вікна.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!