Які засоби для чищення не можна комбінувати між собою: Топ-5 небезпечних поєднань

Деякі засоби для чищення не можна поєднувати у жодному разі. Все тому, що разом вони утворюють небезпечні для здоров'я хімічні реакції.

Як пише видання Express, якщо ви випадково все ж змішали ці суміші, то треба їх викинути і вийти на певний час з приміщення. Симптомами, що все ж вдихнули хімікати, є проблеми з диханням та сильний кашель.

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Відбілювач і оцет

Ці продукти краще ніколи не змішувати разом, оскільки вони утворюють "газоподібний хлор". Якщо вдихнути, ви матимете утруднене дихання, сльозотечу та кашель. Відбілювач і оцет ефективні, якщо їх використовувати по окремості.

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Відбілювач і нашатирний спирт

Якщо змішати відбілювач та аміак, то утворюється хлорамін – токсичний газ, вдихання якого викликає задишку, біль у грудях.

Засоби для очищення каналізації

Експерти радять не використовувати одночасно кілька засобів для чищення каналізації. Краще використовуйте спочатку один засіб, дотримуючись інструкції, а через кілька днів інший, але коли попередній повністю буде вимито.

Харчова сода і оцет

Окремо ці продукти можуть очистити весь дім, що є чудовою альтернативою дорогим магазинам засобам для чищення. Проте разом їх використовувати не можна, оскільки змішуючись, вони утворюють піну, яка може вибухнути у маленькій ємності.

Відбілювач та миючий засіб для унітазу

Змішувати кілька миючих засобів для туалету небезпечно. Комбінація відбілювача та засобу для чищення унітаза утворює газоподібний хлор, який може подразнювати очі та спричиняти утруднення дихання.

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