Чем подкармливать сад осенью, чтобы был пышный: советы садоводов

Садовым культурам в конце сезона требуются калий и фосфор. Однако специалисты отмечают, что для каждого вида понадобится свое отдельное удобрение, сообщает Ukr.Media.

Груши и яблони подкармливаем сразу после сбора урожая – стакан сульфата калия и полтора стакана суперфосфата.

Вишню и черешню удобряем в сентябре. Потребуется стакан суперфосфата и три столовых ложки сульфата калия.

Смородина хоть и меньше плодовых деревьев, но поесть любит хорошо. Подкормить ее нужно дважды. Сначала в конце сентября - начале октября полстакана суперфосфата и 2/3 стакана сульфата калия. Затем в конце октября полведра перепревшего навоза.

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Крыжовник и айва японская также отличаются отличным аппетитом. В конце сентября - начале октября - полторы столовых ложки двойного суперфосфата и четыре столовые ложки сульфата калия. Затем в конце октября – полведра перепревшего навоза.

Малина является культурой не особо прихотливой. Ей достаточно одной подкормки в конце октября – 3 килограмма перепревшего навоза на квадратный метр.

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