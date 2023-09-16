Чем подкормить клубнику в сентябре для будущего урожая

Клубника нуждается в подкормке осенью. Тогда она сможет получить достаточно минералов и полезных веществ к следующему сезону.

В Telegram-канале "Дача. Сад и огород" рассказали об эффективном способе, как это сделать. После сбора впечатления нужно удалить лишние усы, сухие и поврежденные листья. Когда наступит бабье лето или в теплый бессонный сентябрьский день обязательно нужно подкормить клубнику самостоятельно приготовленным средством.

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Что нужно для приготовления суперсредства для подкормки клубники осенью:

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10 литров воды;

1/2 стакана пепла;

1 стакан сыворотки;

5 капель йода.

Золу заливаем горячей водой и даем постоять около 12 часов. Хорошо процеживаем, чтобы точно не забить пульверизатор. Все ингредиенты смешиваем и производим обработку, тщательно смачивая листья и узелки.

В конец сентября, когда температура снижается под косточки клубники, не лишним будет внести и минеральные подкормки, например нитроформофоку.

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