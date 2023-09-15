Не выбрасывайте шелуху из лука: как превратить отходы в удобрение

Чтобы растения в саду и награде росли лучше, можно использовать довольно дешевое удобрение. Это может быть шелуха лука.

Как сообщает издание "Санте", луковая шелуха является хорошим удобрением для растений. Он содержит много питательных веществ, таких как калий, фосфор, магний, кальций, железо, марганец и цинк.

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Эти питательные вещества нужны для роста и развития растений. Лузга лука также содержит фитонциды, обладающие антибактериальными и фунгицидными свойствами. Они помогают оградить растения от вредителей и болезней.

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Лузга лука можно использовать как удобрение разными способами. Самый простой способ – это просто зарыть ее в землю вокруг растений. Шелуха будет постепенно разлагаться и выделять питательные вещества в почву.

Можно также приготовить настой из луковой шелухи. Для этого залейте шелуху кипятком и настаивайте в течение нескольких дней. Настой можно использовать для полива растений.

Лузгу лука можно использовать также для мульчирования. Мульчирование помогает сохранить влагу в почве и оградить растения от вредителей и болезней.

Напомним, UAportal рассказывал о растениях, которые не нужно выращивать с помидорами, поскольку это может приманить вредителей, уменьшить питательные вещества или помидоры заболеют.

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