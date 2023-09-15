Не викидайте лушпиння з цибулі: як перетворити відходи на добриво

Аби рослини в саду та нагороді росли краще, можна використати доволі дешеве натуральне добриво. Це може бути лушпиння цибулі.

Як повідомляє видання "Санте", лушпиння цибулі є хорошим добривом для рослин. Воно містить багато поживних речовин, таких як калій, фосфор, магній, кальцій, залізо, марганець та цинк.

Читайте також: Два дієві способи, щоб зупинити атаку слимаків на садову ділянку та город

Ці поживні речовини необхідні для росту і розвитку рослин. Лушпиння цибулі також містить фітонциди, які мають антибактеріальні та фунгіцидні властивості. Вони допомагають захистити рослини від шкідників і хвороб.

Відео дня

Лушпиння цибулі можна використовувати як добриво різними способами. Найпростіший спосіб – це просто закопати її в землю навколо рослин. Лушпиння буде поступово розкладатися і виділяти поживні речовини в грунт.

Можна також приготувати настій з лушпиння цибулі. Для цього залийте лушпиння окропом і настоюйте протягом кількох днів. Настій можна використовувати для поливу рослин.

Лушпиння цибулі можна використовувати також для мульчування. Мульчування допомагає зберегти вологу в грунті й захистити рослини від шкідників і хвороб.

Нагадаємо, UAportal розповідав про рослини, які не потрібно вирощувати з помідорами, оскільки це може приманити шкідників, зменшити поживні речовини, або помідори захворіють.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!