Чем подкормить смородину в сентябре, чтобы потом собрать большой урожай

Осенью стоит большое внимание уделить уходу за смородиной. Ведь именно от этого зависит, каким будет урожай растения в следующем сезоне.

UAportal расскажет о правильном уходе за смородиной. В частности, уже в первый месяц осени следует начинать подготовку смородиновых кустов к новому вегетационному сезону.

Что следует знать об уходе за кустами смородины:

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Полив:

В сентябре нужно производить влагозарядный полив. Для каждого куста смородины рекомендуется использовать 30-40 л воды. Важно, чтобы влага проникала глубоко. Вода должна промочить около 30 сантиметров грунта.

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Обработка:

Смородину обрабатывают бордоской жидкостью (1%) или сульфатом железа. Это поможет оградить растения от болезней и вредителей.

Питание:

Возле кустов смородины нужно разбрасывать ведро компоста или перегноя и рассыпать 0,5 литра древесного пепла. Также некоторые садоводы готовят питательный раствор, состав которого включает 2 столовых ложки сульфата калия на 10 литров воды.

Отметим, что вместо перегноя можно использовать картофельные шкурки. Их разбрасывают вокруг кустов и прикрывают слоем опилок или гноя. Это позволяет не только питать почву, но и сохранить влагу и предотвратить рост сорняков.

Напомним, мы уже писали, чем нужно подкармливать смородину, чтобы получить невероятный урожай.

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