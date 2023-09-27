Чем подкормить яблоню и вишню, чтобы в следующем году был хороший урожай: советы огородников

Осенью одной из важных процедур по уходу за плодовыми деревьями является внесение удобрений, поскольку они крайне необходимы для них.

Эта процедура особенно важна, если вы стремитесь к хорошему урожаю в следующем году.

Как же правильно подкормить яблоню и вишню?

Радиотрек подсказал несколько действенных вариантов

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Яблоня

Сначала нужно обильно полить дерево, чтобы питательные вещества могли оптимально впитываться. Затем возьмите горсть золы и 30 г суперфосфата на каждую яблоню и внесите эту смесь в грунт вокруг ствола дерева.

Вишня

Этот рецепт можно использовать для абрикосов, если они растут на вашем участке. Для подкормки этих культур возьмите ведро воды и добавьте к нему 2 большие ложки сульфата калия и 3 ложки суперфосфата. На каждого саженца потратьте ведро готовой смеси.

Напомним, мы уже писали об универсальном средстве для подкормки цветов.

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