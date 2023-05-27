Такое удобрение используют профессиональные цветоводы: универсальный способ подкормить растения в саду

Удобрение для цветов – чем подкармливать цветы в саду

Все растения могут пострадать от вредителей или подходящих для них условий выращивания. Поэтому их нужно "подкармливать".

Удобрения можно производить самостоятельно и без особых затрат. О том, как подкормить цветы, рассказали в Telegram-канале "Дача. Сад и огород".

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Лучшая универсальная натуральная подкормка для цветов содержит дрожжи (10 г), сахар (1 ст. ложка) и теплую воду (1 л).

Способ приготовить раствор для подкормки цветов:

1. Дрожжи нужно растворить в воде, добавить сахар и размешать. Раствор должен настаиваться минимум 2 часа.

2. Питательный раствор, который вы приготовили, разбавьте водой в пропорции 1:5.

3. Поливать растения нужно 1 раз в месяц в осенне-зимний период и 1 раз в 10 дней в весенне-летний.

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Такое удобрение используют профессиональные цветоводы. Благодаря этой подкормке цветы начнут бурно цвести, а листья наберут силу и цвет. Цветы получают фитогормоны, витамины группы B и ауксины.

Напомним, что один из TikTok-блоггеров поделился интересным приемом для посадки помидоров. По его словам, действительно работает.

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