Как ухаживать за пионами в мае, чтобы выросли пышные: четыре важных совета от садоводов

Садоводы советуют в мае проводить некоторые работы с кустами пионов. Тогда они будут пышными и станут крепче.

Одним из важных элементов ухода является правильный и обильный полив. Об этом сообщает Telegram-канал "Дача. Сад и огород".

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Прежде всего, надо обрабатывать очень осторожно приствольные круги, чтобы не повредить корневую систему – на глубину не более 7 см.

После разрыхления замульчуйте посадки (с добавлением золы или универсального удобрения в землю) торфом, перегноем, корой или другой органической мульчей слоем 5-7 см и периодически досыпайте ее.

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В мае особенно важно увлажнять почву, потому что в этот период пионы активно растут, образуют бутоны, а также формируют на стеблях спящие почки. Поэтому растения еженедельно обильно поливают из расчета 2 ведра на каждый куст.

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На фото показана Пион Рубра Плена, которая достигает высоты 80 см. Листья крупные, очередные, трижды тройчатые, темно зеленые, блестящие. Цветки густомахровые, вишнево красные, слегка душистые, диаметром до 15 см.

Этот вид зимостойкий и хорошо расти в любом климате. Выдерживает даже поздние весенние заморозки, иногда повреждаются только бутоны. Растение может долго оставаться без пересадки.

Напомним, что один из TikTok-блоггеров поделился интересным приемом для посадки помидоров. По его словам, действительно работает.

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