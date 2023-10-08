Чем полезен шиповник и как правильно заваривать из него напиток
Настраиваем нас на правильное заваривание шиповника и рассматриваем, кому рекомендовано и не рекомендуется отвар.
Шиповник – это ягода, которая дарит нам свою урожайность с августа по октябрь. В этот период плоды становятся наиболее полезными, и многие украинские собирают их, сушат и используют для приготовления отваров. УНИАН рассматривает, какие полезные свойства имеет шиповник и как его правильно заваривать.
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Кому следует потреблять шиповник: польза и противопоказания
Шиповник имеет много полезных свойств для организма, в частности, он способствует предотвращению раковых заболеваний и помогает выводить почечные камни. Отвар из шиповника может улучшить состояние желчного пузыря, а также обладать мощным тонизирующим эффектом.
Особенно полезен шиповник для женщин, поскольку он:
- улучшает работу внутренних органов;
- нормализует обмен веществ;
- уменьшает сухость и шелушение кожи;
- стабилизирует выделение подкожного сала;
- укрепляет волосы, придавая им гладкость и блеск.
Кроме того, шиповник оказывается очень полезным для женщин во время беременности, поскольку он помогает предотвратить развитие анемии и облегчает перенос токсикоза. Она также усиливает иммунитет и помогает женщине легче пережить период беременности.
Заметим, что рекомендуется мужчинам и женщинам употреблять в пищу отвар из шиповника, поскольку он может быстро полечить заболевания мочеполовой системы, снизить уровень холестерина и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
В частности, шиповник обладает высокой эффективностью в лечении простатита и других проблем с мужским здоровьем. Однако важно соблюдать рекомендованную дозу и не превышать ее, поскольку это может привести к негативным последствиям.
Противопоказания к употреблению шиповника
Важно знать, кому не рекомендуется потреблять шиповник. Эта ягода совершенно противопоказана для людей, у которых есть:
- гастрит или язвенная болезнь;
- высокий уровень кислотности в желудочно-кишечном тракте;
- панкреатит;
- любые аллергии;
- тромбы в сосудах;
- эндокардит.
Важно соблюдать рекомендованные дозы и не превышать их, поскольку несоблюдение этого правила может привести к различным проблемам, от истончения зубной эмали до запоров.
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Можно ли пить шиповник каждый день: оптимальные дозировки
Если вы планируете употреблять шиповник каждый день, важно знать оптимальную дозу. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения максимальная суточная доза составляет 10 ягод. Это количество безопасно для ежедневного употребления, и следует придерживаться его.
Как заваривать шиповник в кастрюле: рецепт
Приготовить отвар из шиповника для поддержания иммунитета – достаточно просто. Можно выбрать как заваривать шиповник в термосе, так и использовать любой другой подходящий сосуд. Вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 150 граммов сушеного шиповника;
- 1,5 литра воды;
- половина апельсина;
- 2 столовые ложки меда;
- 2 палочки корицы;
- гвоздика по вкусу.
Ягоды следует разместить в кастрюле, залить водой и довести до кипения, а затем варить на слабом огне в течение 25 минут. После того, как шиповник отойдет на дно кастрюли, добавьте нарезанные кружочками апельсина, гвоздику и корицу. Затем снимите отвар с плиты, накройте крышкой и настаивайте в течение 10 минут. После охлаждения добавьте мед, снова перемешайте и разлейте по чашкам.
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