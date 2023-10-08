Чем полезен шиповник и как правильно заваривать из него напиток

Настраиваем нас на правильное заваривание шиповника и рассматриваем, кому рекомендовано и не рекомендуется отвар.

Шиповник – это ягода, которая дарит нам свою урожайность с августа по октябрь. В этот период плоды становятся наиболее полезными, и многие украинские собирают их, сушат и используют для приготовления отваров. УНИАН рассматривает, какие полезные свойства имеет шиповник и как его правильно заваривать.

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Кому следует потреблять шиповник: польза и противопоказания

Шиповник имеет много полезных свойств для организма, в частности, он способствует предотвращению раковых заболеваний и помогает выводить почечные камни. Отвар из шиповника может улучшить состояние желчного пузыря, а также обладать мощным тонизирующим эффектом.

Особенно полезен шиповник для женщин, поскольку он:

улучшает работу внутренних органов;

нормализует обмен веществ;

уменьшает сухость и шелушение кожи;

стабилизирует выделение подкожного сала;

укрепляет волосы, придавая им гладкость и блеск.

Кроме того, шиповник оказывается очень полезным для женщин во время беременности, поскольку он помогает предотвратить развитие анемии и облегчает перенос токсикоза. Она также усиливает иммунитет и помогает женщине легче пережить период беременности.

Заметим, что рекомендуется мужчинам и женщинам употреблять в пищу отвар из шиповника, поскольку он может быстро полечить заболевания мочеполовой системы, снизить уровень холестерина и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В частности, шиповник обладает высокой эффективностью в лечении простатита и других проблем с мужским здоровьем. Однако важно соблюдать рекомендованную дозу и не превышать ее, поскольку это может привести к негативным последствиям.

Противопоказания к употреблению шиповника

Важно знать, кому не рекомендуется потреблять шиповник. Эта ягода совершенно противопоказана для людей, у которых есть:

гастрит или язвенная болезнь;

высокий уровень кислотности в желудочно-кишечном тракте;

панкреатит;

любые аллергии;

тромбы в сосудах;

эндокардит.

Важно соблюдать рекомендованные дозы и не превышать их, поскольку несоблюдение этого правила может привести к различным проблемам, от истончения зубной эмали до запоров.

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Можно ли пить шиповник каждый день: оптимальные дозировки

Если вы планируете употреблять шиповник каждый день, важно знать оптимальную дозу. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения максимальная суточная доза составляет 10 ягод. Это количество безопасно для ежедневного употребления, и следует придерживаться его.

Как заваривать шиповник в кастрюле: рецепт

Приготовить отвар из шиповника для поддержания иммунитета – достаточно просто. Можно выбрать как заваривать шиповник в термосе, так и использовать любой другой подходящий сосуд. Вам понадобятся следующие ингредиенты:

150 граммов сушеного шиповника;

1,5 литра воды;

половина апельсина;

2 столовые ложки меда;

2 палочки корицы;

гвоздика по вкусу.

Ягоды следует разместить в кастрюле, залить водой и довести до кипения, а затем варить на слабом огне в течение 25 минут. После того, как шиповник отойдет на дно кастрюли, добавьте нарезанные кружочками апельсина, гвоздику и корицу. Затем снимите отвар с плиты, накройте крышкой и настаивайте в течение 10 минут. После охлаждения добавьте мед, снова перемешайте и разлейте по чашкам.

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