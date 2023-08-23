Чем посыпать печень, чтобы убрать горький привкус: секреты хозяек

Из печени можно приготовить много вкусных и полезных блюд. Для этого используют куриную, говяжью и свиную печень.

Впрочем, иногда печень получается жесткой, горькой и с неприятным запахом. Опытные хозяйки имеют свои секреты, которые помогут избавиться от горького вкуса.

Сода – отличное средство для улучшения вкуса печени. Этот порошок поможет избавиться от неприятного горького привкуса.

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Она помогает удалить горечь, а еще сформировать аппетитную корочку. Содой нужно посыпать печень перед приготовлением, совсем чуть-чуть.

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Также можно замочить печень в соде. Для этого одну неполную чайную ложку соды разводят в литре воды и посылают очищенный субпродукт вымачивать на 60 минут.

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