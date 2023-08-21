Идеально к мясу: рецепт острого соуса из зеленых томатов и карри

Эта быстрая и вкусная закуска по рецепту от Shuba готовится за несколько часов, хранить можно больше года, а разлетается со стола в считанные минуты.

Ингредиенты на 2 банка 500 мл:

Томат зеленый – 1 кг

Чеснок, зубчики – 6 шт.

Имбирь – 20 г

Перец красный острый – 5 г

Сахар – 200 г

Соль – 1 ст. л.

Уксус 9% – 100 мл

Масло подсолнечное рафинированное – 2 ст. л.

Приправа карри – 1 ч. л.

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Способ приготовления:

1. Помидоры промойте и порежьте небольшими кусками. Переложите в большую кастрюлю.

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2. Чеснок, имбирь и кусочек перца порежьте и добавьте к помидорам.

3. Добавьте масло, сахар, уксус, карри и соль. Поставьте кастрюлю на средний огонь и тушите после закипания 40 минут. Снимите с огня и перебейте все блендером.

4. Поверните смесь на огонь и после закипания варите еще 5-7 минут и разлейте по стерилизованным банкам. Закатайте, переверните, укутайте и оставьте до полного остывания.

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