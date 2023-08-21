Ідеально до м‘яса: рецепт гострого соуса з зелених томатів та карі
Ця швидка і смачна закуска за рецептом від Shuba готується за кілька годин, зберігати можна понад рік, а розлітається зі столу за лічені хвилини.
Інгредієнти на 2 банки 500 мл:
Томат зелений – 1 кг
Часник, зубчики – 6 шт.
Імбир – 20 г
Перець червоний гострий – 5 г
Цукор – 200 г
Сіль – 1 ст. л.
Оцет 9% – 100 мл
Олія соняшникова рафінована – 2 ст. л.
Приправа карі – 1 ч. л.
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Спосіб приготування:
1. Помідори помийте і поріжте невеликими шматками. Перекладіть у велику каструлю.
2. Часник, імбир та шматочок гострого перцю поріжте та додайте до помідорів.
3. Додайте олію, цукор, оцет, карі й сіль. Поставте каструлю на середній вогонь і тушкуйте після закипання 40 хвилин. Зніміть з вогню і перебийте все блендером.
4. Поверніть суміш на вогонь і після закипання варіть ще 5-7 хвилин та розлийте по стерилізованих банках. Закатайте, переверніть, вкутайте і залиште до повного остигання.
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