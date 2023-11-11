Через 52 дня затишье: россия атаковала Киев баллистикой: сработали силы ПВО

Утром 11 ноября в одном из районов столицы слышали взрыв. По предварительной информации, Россия пыталась атаковать Киев ракетой "Искандер".

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Сильные взрывы прогремели на левом берегу столицы. По предварительной информации, сработали силы ПВО по баллистике. Тревога продолжается. Находитесь в укрытиях!" – написал Кличко.

По информации, силы ПВО работали вблизи Киева, на левом берегу.

Как отметили в пресс-службе КМВА, примерно в 8:00 в сторону столицы запустили баллистическую воздушную цель, по предварительным данным типа "Искандер".

"После длительной паузы в 52 дня враг возобновил ракетные атаки по Киеву! После ночного нападения дронов сегодня утром рашисты пытались нанести по Киеву ракетный удар!.. До Киева ракета не долетела, силы и средства противовоздушной обороны уничтожили ее на подлете в столицу. По предварительной информации – разрушений и пострадавших нет", – сообщили в КМВА.

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Кроме того, в ночь на 11 ноября армия РФ атаковала Киев "Шахедами". На подступах к столице все вражеские воздушные цели уничтожили защитники неба.

Об этом рассказал глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. По предварительным данным, в результате атаки прошло без жертв и разрушений от падения обломков дронов.

Напомним, армия РФ атаковала юг Украины.

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