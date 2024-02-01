Через несколько дней Зеленский объявит об увольнении Залужного – CNN

Через несколько дней Президент Украины планирует официально объявить об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Как известно, главной причиной стали разные взгляды на войну.

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Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что Зеленский объявит об увольнении Залужного до конца этой недели.

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Источники CNN утверждают, что во время разговора в ОП в понедельник, где также присутствовал министр обороны Украины Рустем Умеров, Зеленский принял решение об увольнении Залужного. Отмечается, что разговор был спокоен и президент предложил генералу новую должность, от которой Залужный отказался.

"В ответ Зеленский заявил, что отказ от новой должности не позволит ему сохранить место главнокомандующего Вооруженными силами Украины, пишет издание. На должность главнокомандующего есть два кандидата – глава ГУР МОУ Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский", - сообщают в CNN.

Напомним, в Раду внесли новый законопроект о мобилизации.

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