За кілька днів Зеленський оголосить про звільнення Залужного – CNN

За кілька днів Президент України планує офіційно оголосити про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Як відомо, головною причиною стали різні погляди на війну.

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Про це пише CNN із посиланням на власні джерела.

Видання зазначає, що Зеленський оголосить про звільнення Залужного до кінця цього тижня.

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Джерела CNN стверджують, що під час розмови в ОП у понеділок, де також був присутній міністр оборони України Рустем Умєров, Зеленський ухвалив рішення про звільнення Залужного. Зазначається, що розмова була спокійною і президент запропонував генералу нову посаду, від якої Залужний відмовився.

"У відповідь Зеленський заявив, що відмова від нової посади не дозволить йому зберегти місце головнокомандувача Збройними силами України, пише видання. На посаду головнокомандувача є два кандидати - глава ГУР МОУ Кирило Буданов та командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський", - повідомляють в CNN.

Нагадаємо, у Раду внесли новий законопроєкт про мобілізацію.

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