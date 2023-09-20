Четыре натуральных средства, которые удалят плесень со стен и углов в ванной

Плеснята часто появляется во влажных помещениях дома, например, в ванной. Она практически везде на швах плитки, стенах и даже душевых занавесках.

Помимо неприглядного внешнего вида, эти серые следы часто ухудшают качество воздуха, делая его непригодным для дыхания. Издание Sante Plus предложило неожиданные ингредиенты, которые помогут избавиться от плесени в кратчайшие сроки.

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В дополнение к обычным методам регулярной вентиляции ванной комнаты или мытья плесени чистящими средствами, существуют другие важные ингредиенты, позволяющие положить конец плесени.

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1. Экстракт семян грейпфрута идеально подходит для борьбы с плесенью.

Экстракт семян грейпфрута не только считается природным антибиотиком, но и является естественным средством от плесени. Его можно использовать для очистки и дезинфекции поверхностей, пропитанных плесенью. Для этого просто налейте в пульверизатор десять капель экстракта семян грейпфрута и чашку горячей воды. Затем распылите раствор на плиточные швы и стены. Оставьте продукт действовать на несколько минут, прежде чем втирать. Однако избегайте использования на белой плитке, так как это может привести к появлению желтых следов.

Кроме того, для получения желаемого результата продукт должен быть максимально натуральным. Дешевый импорт следует категорически избегать.

2. Белый уксус и пищевая сода.

Белый уксус и пищевая сода являются одними из самых полезных продуктов, когда дело касается чистки и уборки. Эти два продукта обладают интересными свойствами для очистки, дезинфекции поверхностей и борьбы с плесенью. Для этого просто налейте на участки с плесенью стакан белого уксуса и 2 столовые ложки пищевой соды. Используя щетку, вотрите смесь и оставьте действовать на десять минут. Вам останется только смыть чистой водой и наслаждаться результатом.

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3. Черное мыло – безвредный, но эффективный ингредиент для борьбы с плесенью.

Черное мыло может стать отличным очистителем плесени в ванной комнате. Его можно использовать без всякого риска. Налейте жидкое черное мыло прямо на участки, пораженные плесенью. Оставьте продукт на несколько минут на грязных поверхностях, затем потрите мягкой или губкой щеткой. Все, что останется, это смыть и протереть чистой тканью, чтобы высушить участок.

4. Эфирные масла – натуральные добавки для устранения запаха плесени.

Чтобы сохранить вашу ванную комнату чистой, нет ничего лучше смеси воды и белого уксуса, которая дезинфицирует поверхности и удаляет следы плесени. А чтобы привнести приятный аромат в эту важную комнату дома, вы можете выбрать эфирное масло по своему вкусу. Вот ингредиенты, которые вам пригодятся:

½ литра белого уксуса;

½ литра воды;

несколько капель жидкого мыла или черного мыла.

После того, как эфирное масло по вашему выбору растворено в растворе, все, что вам нужно сделать, это распылить смесь прямо на пятна плесени. Это решение можно использовать и для устранения следов известкового налета в санузлах.

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