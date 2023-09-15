Шесть способов применения пакетиков с силикагелем

Когда вы приобретаете обувь или упакованные товары, на дне коробки вы можете обнаружить маленькие белые пакетики с гранулами. Это силикагель, супервлагоотводящий абсорбент.

Не бросайте эти пакеты, потому что они могут предоставить вам услуги, о которых вы даже не догадываетесь. Об этом пишет издание Sante Plus.

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Что такое силикагель?

Силикагель – это материал минерального происхождения, продаваемый в различных формах: гранулы, жемчуг или шарики. Его используют из-за его обезвоживающих и абсорбирующих свойств. Его роль заключается в поглощении влаги из окружающей среды для защиты различных продуктов при транспортировке или хранении. Вот почему ее можно найти в упаковке обуви, одежды, высокотехнологичных предметов, а также в коробках с лекарствами и косметикой или в витринах музеев.

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Обратите внимание, что существует 2 типа силикагеля по выбору в зависимости от использования:

промышленный силикагель для предметов;

пищевой силикагель для пищевых или фармацевтических продуктов.

Силикагель может быть белым или цветным, но это не изменяет его поглощающую способность. Цветной гель просто изменяет цвет, когда он насыщается и его нужно обновить. Силикагель нетоксичный и не представляет опасности, но лучше оставлять его в упаковке, мыть руки после работы и, конечно же, не глотать.

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Как повторно применять силикагель

1. Спасение мокрого мобильного телефона. Если вы впустили телефон в воду или пролили на прибор что-то, сначала выключите его, протрите и используйте силикагель.

После того, как вы протерли телефон, нужно снять корпус, просушить разъемы впитывающей тканью, по возможности нужно извлечь аккумулятор, SIM-карты и карту памяти, высушив их отдельно.

Поместите смартфон в герметичный пакет или коробку, полностью покрыв его большим количеством гранул силикагеля на 48 часов. Будьте осторожны, чтобы гранулы не застряли в разъемах. Гель, благодаря своей впитывающей способности, способен спасти телефон. Этот метод гораздо эффективнее рисового.

2. Сухая одежда. Если вы вернулись с пляжа или бассейна, а ваша одежда все еще влажная, ничего страшного. Положите его в пакет с несколькими силикагелями, и ваши вещи спокойно высохнут. При этом не будет запаха влаги или плесени.

3. Устранить неприятные запахи. Если ваша сумка или спортивная обувь излучают неприятный запах пота, или если в вашем шкафчике или шкафу пахнет затхлостью, принимайте меры. Несколько пакетиков кремнезема, помещенных внутрь, впитают всю влагу и устранят нежелательные запахи.

4. Борьба с ржавчиной и окислением. Поглощая окружающую влагу, силикагель предотвращает окисление металлических предметов. Таким образом, вы можете защитить свои украшения, столовое серебро и даже инструменты, не забывая при этом о лезвиях бритвы, которые прослужат дольше.

5. Устраните запотевание лобового стекла. Что может быть неприятнее, чем ехать с запотевшим лобовым стеклом? Чтобы решить эту проблему, просто поместите пакетики с силикагелем на приборную панель вдоль лобового стекла.

6. Защитите фотографии и коллекции. Если у вас есть коллекции марок, фотографий или старых книг, силикагель станет ценным союзником, который поможет сберечь их сухими в хороших условиях.

Напомним, что удалить неприятный запах в автомобиле можно с помощью простых вещей, которые есть на каждой кухне.

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