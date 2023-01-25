Четыре полезных насекомых для сада и огорода, которые уничтожат вредителей

Некоторые насекомые принесут вашему огороду и саду только пользу, но есть и вредители. Поэтому важно отличать одним насекомым от других.

С вредителями следует активно бороться и не допускаться, чтобы они появились у вас на огороде или в саду. Других можно специально разводить на вашем участке.

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Полезные насекомые для вашего сада

1. Божья коровка. Эти насекомые, которых существует более 4000 видов, очень распространены по всему миру. Жуки и личинки божьих коровок очень прожорливы. Поэтому они питаются тлей, крестоцветными блошками, листоблешками, медяницами, щитовками, трипсами, цикадами, клещами и другими вредителями.

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Одно лишь семиточечное солнышко может за день съесть около 200 тлей, так что ее полезность сложно переоценить. Так, взрослое насекомое в течение дня съедает несколько десятков вредителей, а "малыш" – в десять раз больше.

Эти насекомые просыпаются весной, а в течение теплого периода начинают активно питаться и размножаться. Когда наступают похолодания, они ищут укрытия.

Чтобы привлечь божьих коровок на свой участок, нужно снабдить их домиками. Или приобрести в соответствующем хозяйстве тысячу насекомых и выпустить их в сад-огород.

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2. Златоглаза питается тлей и белокрылкой. Эти насекомые также разводят для тепличных хозяйств. Особенно они активны на папоротниках.

3. Осы кормят личинок насекомыми, ловят гусениц, пауков и других насекомых. Если их гнездо вам не мешает, его лучше не трогать. А вот их родственники шершни очень опасны и их гнезда нужно уничтожать.

4. Наездники – это родственники ос. Они откладывают яйца в тела гусениц, которых личинки поедают изнутри. Больше всего их интересует капустная блондинка, озимая совка, крыжовниковый пилильщик и многие другие.

В подавляющем большинстве наездники являются паразитоидами других животных, в основном других членистоногих. Многие виды этих насекомых, такие как бракониды и трихограммы, полезны людям, поскольку регулируют численность сельскохозяйственных вредителей.

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Напомним, что красивые растения и цветы можно вырастить из черенков. Особенно если знать несколько важных секретов.

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