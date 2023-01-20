Когда сажать пекинскую капусту из семян и рассады: секреты огородников
Пекинскую капусту можно высаживать дважды в сезон. Впервые это делает рано весной или в середине лета, когда световой день становится короче.
Ранневесенняя посадка происходит 15-20 апреля, летне-осенняя посадка – с 20 июля по 10 августа.
Как пишет Telegram-канал "Дача. Сад и огород", высадка капусты на рассаду происходит в конце марта, а в открытую почву уже в апреле. Если планирует высаживать в середине лета, рассаду разводят в конце июня.
Сеять на рассаду лучше сразу в отдельные емкости и проращивать в темном месте.
Когда будет температура воздуха 15-20 градусов по Цельсию, то пекинскую капусту можно высаживать безрассадным способом. Сверху нужно накрыть агроволокном. Через две недели после посадки замульчуйте грядки.
Обильно поливайте капусту раз в неделю. Также подкармливайте настоем коровяка (1:10), куриного помета (1:20), травы (1:9). Расход 1 литр на растение, при весенней посадке нужно подкормить 3 раза, при летней достаточно 2. Когда кочан станет плотным можно убирать урожай.
Семена высевают на глубину 1-1,5 см, а грядки накрывают плёнкой до потепления. Через 3 недели посевы следует проредить, оставив расстояние между ними 10-15 см.
Какую почву любит пекинская капуста
Пекинская капуста любит плодородные и увлажненные почвы с кислотностью рН 5-7. Хорошо она также растет на супесчаных и суглинистых почвах, где много органических веществ, или на окультуренных торфяниках.
Важно, что этот овощ нельзя сажать в свежескопанную землю. Рыхлую землю следует несколько уплотнить. Потому с осени участок заблаговременно готовят, внося органические и минеральные удобрения.
Полезные свойства пекинской капусты:
- чистит сосуды от холестерина;
- АД можно нормализовать благодаря капусте. Ее используют при гипертонии;
- пекинская капуста усиливает метаболизм;
- можно урегулировать уровень сахара в крови;
- улучшает выработку пищеварительных ферментов;
- пекинская капуста очищает кровь;
- оказывает мочегонное действие;
- защищает от свободных радикалов.
Считается, что пекинская капуста способствует похудению и восстановлению нервной системы. Вареная капуста так же полезна, как и свежая. Однако тогда она легче переваривается.
Напомним, если подкормить клубнику один раз весной, то потом весь сезон можно собирать крупные и сладкие ягоды. Для этого вам нужна борная кислота, марганцовка и вода.
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