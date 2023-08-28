Четыре совета, как бороться со змеями и гадюками

В некоторых регионах Украины настоящим кошмаром являются змеи и змеи, которые могут появиться на вашем участке. После этого проводить время на свежем воздухе или лежа в траве будет не так приятно.

Если вы встретили во дворе змею или гадюку, их атаку можно отбить, не причинив вреда пресмыкающимся. Об этом пишет издание Sante Plus.

Читайте также: Гениальный трюк, чтобы навсегда избавиться от мышей: просто смешайте два аптечных средства

У вас в саду прошла неожиданная встреча, к которой вы не были готовы? Змея пробралась в ваш сад, а вы этого не заметили. Не стоит паниковать, ведь эти рептилии – хорошие союзники для вашего сада. Действительно, они позволяют поддерживать экосистему вашего экстерьера и сохранять баланс между всеми живущими в зеленом пространстве животными.

Видео дня

Прежде чем отпугивать змей и змей, важно узнать их природу. Вам необходимо знать, опасны ли они, чтобы обратиться к профессионалам, например, к спасателям или ветеринарам, чтобы поймать их.

Также существуют безопасные методы, как держать змей и змей подальше от своего сада:

1. Чеснок. Чтобы отпугнуть змей и змей от сада, вы можете использовать натуральные продукты, такие как чеснок. Для этого зубчики чеснока замочите в воде несколько дней. Затем перелейте воду в пульверизатор. Распылите смесь по всему саду, чтобы отпугнуть рептилий.

2. Куры. Куры – враги змей. Если вы столкнулись со змеей в своем саду, подумайте о том, чтобы завести цыплят. Змеи не захотят проникнуть на вашу зеленую территорию, если заметят, что там уже живут цыплята.

3. Поддерживайте зеленую зону. Очень важно хорошо ухаживать за своим садом, чтобы змеи и гадюки не селились и не прятались за листвой. Змеи могут заползти в каждый уголок зеленого пространства. Подумайте о том, чтобы почистить землю, убрав куски дерева, груду листьев или садовые предметы.

4. Репеллентные растения. Вырастите в своем саду репеллентные растения, которые позволят отпугивать змей или змей. Возьмем, например, лемонграсс. За ними легко ухаживать, а сильный запах отпугивает змей. Он также может отпугнуть комаров и клещей.

Индийская роза также является отличным средством от змей и гадюк. Она издает сильный запах, отпугивающий всех вредителей в саду. Также подумайте о растении "Тещин язык", чтобы отпугивать змей. Их испугает это растение с длинными стеблями и оригинальными листьями.

Читайте также: Два действенных способа, чтобы остановить атаку улиток на садовый участок и огород

Ранее UAportal рассказывал о растениях, которые не нужно выращивать с помидорами, поскольку это может приманить вредителей, уменьшить питательные вещества или помидоры заболеют.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!