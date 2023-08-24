Гениальный трюк, чтобы навсегда избавиться от мышей: просто смешайте два аптечных средства.

Если вы поняли, что у вас завелись мыши, которые скребутся каждую ночь, нужно срочно действовать. К счастью, есть проверенные и действенные методы.

В Telegram-канале "Дача. Сад и огород" рассказали об одном интересном трюке. Для него вам понадобится всего два обычных препарата из аптеки – это настойка перечной мяты на спирту и масле.

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Обе настойки следует смешать вместе, закрыть бутылку и хорошенько взболтать. Затем, чтобы удобно было работать, нужно набрать мятную жидкость в шприц с иглой. Далее нужно разбрызгать мятную настойку в щели между досками, в отверстия и возможные среды обитания мышей.

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Приятный аромат перечной мяты сохраняется в течение нескольких дней, а уже после первой процедуры мыши перестанут вам надоедать.

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