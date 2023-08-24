Геніальний трюк, щоб назавжди позбутися мишей: просто змішайте два аптечні засоби

Якщо ви зрозуміли, що у вас завелися миші, які шкребуться щоночі, треба терміново діяти. На щастя, існують перевірені та ефективні способи.

У Telegram-каналі "Дача. Сад та город" розповіли про один цікавий трюк. Для нього вам знадобиться всього два звичайні препарати з аптеки – це настоянка перцевої м'яти на спирту і на олії.

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Обидві настоянки слід змішати разом, закрити пляшку і гарненько збовтати. Потім, щоб було зручно працювати, потрібно набрати м'ятну рідину в шприц з голкою. Далі треба розбризкати м'ятну настоянку в щілини між дошками, в отвори і можливі місця існування мишей.

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Приємний аромат перцевої м'яти зберігається протягом кількох днів, а вже після першої процедури миші перестануть вам набридати.

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