Вредители моментально погибнут: Топ-3 универсальных уничтожителя улиток

Огородники жалуются на достаточно серьезную проблему – улитки, которые вредят урожаю. Зачастую их можно встретить на капусте или зелени, поэтому важно действовать прямо сейчас.

Не обязательно использовать химикаты, чтобы уберечь урожай. Вам подойдут натуральные ингредиенты, которые были популярны среди наших бабушек или дедов.

Читайте также: Четыре натуральных средства, которые спасут огород и сад от улиток

Приготовьте универсальные уничтожители из продуктов, имеющихся практически в каждом доме.

1. Уксус. Чтобы приготовить суперсредство от улиток, возьмите 10 литров воды и добавьте туда один стакан 9% уксуса. Этим раствором нужно щедро и обильно полить капусту и землю вокруг нее. Уксус с водой в этой концентрации не будет вреден для растений, а для улиток будет роковым.

Видео дня

2. Соль. Посыпьте улиток солью, которая вытащит из них воду. Однако такие действия следует проводить при появлении новых.

3. Нашатырный спирт, мыло, уксус и пепел – еще одно эффективное средство борьбы со слизнями. На 3 литра воды требуется 3 г нашатырного спирта, 60 мл 9% уксуса, 3 столовых ложки пепла, 5 столовых ложек любого жидкого мыла. Все компоненты надо смешать и обработать урожай, который любят улитки.

Поливать растения от улиток следует тогда, когда дневная жара немного упадет.

Читайте также: Два действенных способа, чтобы остановить атаку улиток на садовый участок и огород

Ранее UAportal рассказывал о растениях, которые не нужно выращивать с помидорами, поскольку это может приманить вредителей, уменьшить питательные вещества или помидоры заболеют.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!