Что будет, если одновременно нажать педали газа и тормоза

Вопрос, происходящий при одновременном нажатии на педали газа и тормоза – рано или поздно возникает в голове многих водителей. Но редко кто из них готов сознательно провести подобный эксперимент над собственным автомобилем, опасаясь поломок. И это верное решение.

Прием одновременного нажатия на педаль газа и тормоза часто используют профессиональные гонщики для контролируемого входа в крутые повороты, для дрифта, для занесения или пробуксовки. Опытные водители также иногда прибегают к этому приему, например, при резком торможении на льду.

Если разобраться, то именно по такому принципу работает и антиблокировочная система – ABS. Как известно из курса физики, если колеса резко прекратят вращаться, то тормозной путь будет значительно длиннее, а антиблокировочная система используется как раз для сокращения тормозного пути – колеса не перестают резко вращаться, а лишь частично блокируются, тем самым увеличивается пятно контакта протектора с дорожным покрытием. резина не так быстро стирается и автомобиль быстрее останавливается.

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Однако для использования такого приема – одновременное нажатие газа и тормоза – нужно очень хорошо разбираться в динамике, давить педали следует не полностью, а лишь легонько их нажимая и отпуская. К тому же, не у всех может получиться так быстро переставить левую ногу на педаль тормоза или одной правой ногой нажать на две педали сразу.

А вот что будет, если резко и до упора нажать газ и тормоз? Ответ зависит от многих факторов:

тип привода – передний, задний полный привод;

скорость, на которой была предпринята попытка одновременного нажатия;

тип трансмиссии – автомат, механика, роботизированное двойное сцепление, вариатор.

Также последствия будут зависеть и от самого автомобиля – современный, напичканный датчиками, или старенькая родительская железяка, пережившая не одно ДТП и ремонт.

В общем, последствия можно описать так:

Нажимая на газ, мы увеличиваем поступление топливно-воздушной смеси в цилиндры, соответственно увеличиваются обороты, и это усилие через вал двигателя передается на диск сцепления, а от него на трансмиссию – коробку передач и колеса.

Нажимая на педаль тормоза, мы увеличиваем давление в тормозной системе, из главного тормозного цилиндра это давление передается на рабочие цилиндры, их штоки заставляют тормозные колодки сильнее прижиматься к диску и за счет силы трения колеса перестают вращаться.

Понятно, что резкое торможение не отражается положительным образом в техническом состоянии какого-либо транспортного средства.

Ну, а если мы одновременно нажмем на педаль и газ и тормоз, то будет следующее (МКП):

обороты двигателя возрастут, усилие начнет передаваться на трансмиссию через сцепление;

между дисками сцепления будет расти разница в скорости вращения – фередо начнет перегреваться, запахнет жженым;

если продолжать мучить автомобиль, сначала "улетит" сцепление, а за ним и шестеренчатые коробки передач – раздастся хруст;

Дальше последствия самые печальные – нагрузка всей трансмиссии, тормозных дисков и колодок.

Стоит заметить, что часто сам двигатель не выдерживает нагрузки и просто глохнет. Если попытаться так экспериментировать на большой скорости, то машину может занести, вырвать задний мост и т.д.

Если у вас автомат, то будет примерно то же, с той лишь разницей, что удар на себя примет гидротрансформатор, передающий крутящий момент на трансмиссию:

турбинное колесо (проводящий диск) не успевает за насосным колесом (проводящий диск) – возникает скольжение и трение;

выделяется большое количество тепла, трансмиссионное масло закипает – гидротрансформатор выходит из строя.

К счастью, на современных авто стоит много датчиков, полностью блокирующих АКПП в случае таких ситуаций.

Напомним, UAportal рассказал, почему опытные водители советуют выжимать педаль газа в пол. Такое действие обязательно нужно проводить время от времени.

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