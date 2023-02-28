Що буде, якщо одночасно натиснути педалі газу і гальма

Питання, що відбувається при одночасному натисканні на педалі газу і гальма – рано чи пізно виникає в голові багатьох водіїв. Але рідко хто з них готовий свідомо провести подібний експеримент над власним авто, побоюючись поломок. І це правильне рішення.

Прийом одночасного натискання на педаль газу та гальма досить часто використовують професійні гонщики для контрольованого входу в круті повороти, для дрифту, для занесення або пробуксування. Досвідчені водії також іноді вдаються до цього прийому, наприклад, при різкому гальмуванні на льоду.

Якщо розібратися, то саме за таким принципом працює і антиблокувальна система – ABS. Як відомо з курсу фізики, якщо колеса різко припинять обертатися, то гальмівний шлях буде значно довшим, а антиблокувальна система використовується якраз для скорочення гальмівного шляху – колеса не перестають різко обертатися, а лише частково блокуються, тим самим збільшується пляма контакту протектора з дорожнім покриттям, гума не так швидко стирається і автомобіль швидше зупиняється.

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Однак, для використання такого прийому – одночасне натискання газу та гальма – потрібно дуже добре розбиратися в динаміці, тиснути педалі слід не повністю, а лише легенько їх натискаючи та відпускаючи. До того ж, не у всіх може вийти так швидко переставити ліву ногу на педаль гальма або однією правою ногою натиснути на дві педалі відразу.

А от що буде якщо різко і до упору натиснути газ і гальмо? Відповідь залежить від багатьох факторів:

тип приводу – передній, задній повний привід;

швидкість, на якій було здійснено спробу одночасного натискання;

тип трансмісії – автомат, механіка, роботизоване подвійне зчеплення, варіатор.

Також наслідки залежатимуть і від самого автомобіля – сучасний, напханий датчиками, або старенька батьківська залізяка, яка пережила не одну ДТП і ремонт.

Загалом наслідки можна описати так:

Натискаючи на газ, ми збільшуємо надходження паливно-повітряної суміші в циліндри, відповідно збільшуються обороти і це зусилля через вал двигуна передається на диск зчеплення, а від нього на трансмісію – коробку передач і колеса.

Натискаючи на педаль гальма, ми збільшуємо тиск у гальмівній системі, з головного гальмівного циліндра цей тиск передається на робочі циліндри, їх штоки змушують гальмівні колодки сильніше притискатися до диска і за рахунок сили тертя колеса перестають обертатися.

Зрозуміло, що різке гальмування не відображається позитивним чином технічному стані будь-якого транспортного засобу.

Ну, а якщо ми одночасно натиснемо на педаль та газу та гальма, то буде наступне (МКП):

обороти двигуна зростуть, зусилля почне передаватися на трансмісію через зчеплення;

між дисками зчеплення зростатиме різниця у швидкості обертання – фередо почне перегріватися, запахне паленим;

якщо продовжувати мучити автомобіль, спочатку "полетить" зчеплення, а за ним і шестерні коробки передач – пролунає хрускіт;

Далі наслідки найсумніші – навантаження всієї трансмісії, гальмівних дисків та колодок.

Варто зауважити, що часто сам двигун не витримує навантажень і просто глухне. Якщо спробувати так експериментувати на великій швидкості, то машину може занести, вирвати задній міст і т.д.

Якщо у вас автомат, то буде приблизно те саме, з тією лише різницею, що удар на себе прийме гідротрансформатор, який передає обертальний момент на трансмісію:

турбінне колесо (провідний диск) не встигає за насосним колесом (провідний диск) – виникає ковзання та тертя;

виділяється велика кількість тепла, трансмісійна олія закипає – гідротрансформатор виходить з ладу.

На щастя, на сучасних авто стоїть багато датчиків, які повністю блокують АКПП у разі таких ситуацій.

Нагадаємо, UAportal розповів, чому досвідчені водії радять витискати педаль газу в підлогу. Таку дію обов'язково потрібно проводити час від часу.

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