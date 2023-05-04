Что делать, если кот набрал лишний вес и чем это грозит

Дети и животные часто похожи – они могут набирать лишний вес. Итак, если вы заметили, что ваше домашнее животное стало слишком "пушистым", стоит поднять настроение вашему любимцу и обеспечить ему здоровый образ жизни.

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По словам экспертов, если не помочь животному снизить массу тела, то оно может приобрести дополнительные заболевания, многие из которых смертельны. Поэтому, если вы заметили, что ваше животное стало слишком тяжелым, прежде всего посетите ветеринара, чтобы сдать необходимые анализы и определить степень ожирения животного.

Для уменьшения массы тела животного специалисты рекомендуют диету. Желательно давать питомцу не сухой, а именно влажный корм, поскольку он более сбалансирован, быстрее переваривается и легче усваивается. Некоторые бренды производят пищу для домашних животных, чей вес нужно контролировать.

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Если ваше животное стало слишком толстым, следует увеличить его физическую активность. Эксперты советуют занять животное активными играми, а в случае необходимости приобрести игрушки, которые можно будет не просто грызть, лежа на диване. Для кошек хорошо подходит игрушка-удочка с приманкой на конце, за которой нужно бегать. Также можно приобрести ошейник с поводком и выходить с питомцем на прогулки по улице.

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